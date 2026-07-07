Cristiano Ronaldo è stato descritto come qualcuno che si muoveva in modo lento e stanco sul campo durante la partita tra Portogallo e Spagna ai Mondiali. La partita si è conclusa con una sconfitta per il Portogallo. La frase usata per commentare il suo atteggiamento è stata “andare in giro per il campo come un nonno”. La partita si è giocata ieri sera, in condizioni di grande caldo.

2026-07-07 12:32:00 Giorni caldissimi in redazione! Cristiano Ronaldo è stato accusato di “andare in giro per il campo come un nonno” durante la sconfitta del Portogallo ai Mondiali contro la Spagna ieri sera. Il 41enne è stato una figura periferica quando gli uomini di Roberto Martinez hanno perso 1-0 grazie al gol nei minuti di recupero di Mikel Merino a Dallas. Martinez è stato accusato di assecondare Ronaldo e molti esperti credevano che il nuovo acquisto dell’AC Milan Goncalo Ramos avrebbe dovuto avere più opportunità. Ramos non è sceso dalla panchina contro la Spagna con Ronaldo che ha giocato tutta la partita, una decisione che ha portato ad alcune pungenti critiche da parte dell’esperto della BBC Chris Sutton. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Cammina per il campo come un nonno”

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