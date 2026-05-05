Cammina cammina e scopri la magia e i segreti del fiume Bussè

Domenica 10 maggio, a partire dalle 9.30, l’Ecomuseo Aquae Planae organizza un’attività all’aperto lungo gli argini del fiume Bussè, in occasione del Festival della Fiaba di Legnago. L’evento è rivolto a bambini e famiglie e prevede una passeggiata alla scoperta degli aspetti naturali e dei segreti del corso d’acqua. L’iniziativa offre un’occasione per esplorare il paesaggio e conoscere meglio il fiume.

In occasione del Festival della Fiaba di Legnago, domenica 10 maggio dalle 9.30, Ecomuseo Aquae Planae propone un’avventura all’aria aperta dedicata a bambini e famiglie, lungo gli argini che nascondono i segreti del fiume Bussè. In partenza dal Palazzetto dello Sport di Via Olimpia di Legnago.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Vangelo del 17 marzo 2026:«Prendi la tua barella e cammina»Meditiamo il Vangelo del 17 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi... Discesa in canoa sul fiume BussèDomenica 26 aprile alle ore 9 è organizzata una discesa in canoa sul fiume Bussè nel tratto nord, dalla Valle del Feniletto all’Antico Manufatto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cammina cammina e cammina, quattro appuntamenti targati Comunità Narranti per scoprire Grotte di Castro e il suo territorio; 25 aprile in cammino: 9 meravigliosi itinerari per scoprire l’Italia; I cammini italiani più belli da fare in maggio (quelli che conoscono in pochi); Corri e Cammina per la Pace. Il modo in cui cammini spiega che cosa stai pensandoScopri come il modo in cui cammini spiega che cosa stai pensando e rivela stati d’animo e tratti della personalità. Questo articolo esplora come l’andatura ... Leggi tutto ... msn.com Cosa succede al colesterolo se cammini 30 minuti al giornoScopri cosa succede al colesterolo se cammini 30 minuti al giorno. I benefici per la salute cardiovascolare sono incredibili. Questo articolo esplora in dettaglio gli ... Leggi tutto ... msn.com Leggi l'articolo - “Cammina, corri per chi non può”: a Biella una domenica solidale per la Neonatologia - facebook.com facebook Maia zoppica, praticamente non cammina. Ma i soldi per curarla, non ci sono. Altrimenti perché vivrebbero tutti in una tenda, dopo aver perso la loro casa nel sud Bambini in guerra. #Libano. Con Marco Nicois x.com