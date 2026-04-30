Chihuahua stravagante | cammina solo di lato e conquista il web

Un Chihuahua particolare sta attirando l’attenzione online grazie a un modo di camminare insolito: si sposta solo di lato. Il proprietario ha speso circa 720 euro per adottare l’animale, che si distingue per questa caratteristica unica. La creatura ha già fatto il giro del web, suscitando curiosità tra gli appassionati di animali e i social media. La peculiarità dell’animale ha portato a numerosi commenti e condivisioni sulla rete.

? Cosa sapere Il proprietario Charles ha acquistato un Chihuahua per 720 euro con andatura esclusivamente laterale.. Il video dell'animale ha generato un fenomeno virale sul profilo social @charllesricardo.. Charles ha investito circa 720 euro per un Chihuahua che ha deciso di percorrere le strade con una traiettoria costantemente obliqua, trasformando una normale passeggiatura in un evento virale sui social media. La vicenda, che ha catturato l’attenzione degli utenti attraverso un video condiviso dall’account @charllesricardo, nasce da un paradosso quotidiano: un animale domestico in perfetta salute, dotato di tutta la documentazione necessaria, che manifesta un modo di camminare del tutto insolito.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chihuahua stravagante: cammina solo di lato e conquista il web Notizie correlate Leggi anche: “Ho un cane che cammina solo di lato e l’ho pure pagato 720 euro”: la storia di Charles diventa virale Carlo Conti sbarca su TikTok e conquista il web: boom di follower in un solo giornoFirenze, 1 aprile 2026 – Carlo Conti sbarca su TikTok e lo fa con ironia, trasformandosi in un perfetto tiktoker.