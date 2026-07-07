Un automobilista ha danneggiato il cambio automatico della propria vettura tentando di modificarlo manualmente. L’incidente è avvenuto mentre cercava di usare la leva di selezione, senza conoscere le procedure corrette. La manovra ha causato un malfunzionamento del sistema di trasmissione. Sul luogo sono intervenuti professionisti per valutare i danni e riparare il componente. Nessun altro veicolo o persona è rimasto coinvolto nell’incidente.

Cambio automatico, questo sconosciuto. Era così un tempo in Italia e, in generale, in Europa, a differenza degli Stati Uniti, dove l’idea di mettere mano a una leva per mutare personalmente il rapporto innestato era invece già considerata peregrina. Da noi, l’automatico era una rarità, riservata da un lato a piccole auto come le olandesi Daf, che del cambio a variazione continua avevano fatto la caratteristica peculiare della propria produzione: il pregiudizio, però, le confinava a vetture adatte più a persone con disabilità o a persone non proprio esperte nella guida. Dall’altro lato, invece, l’automatico era prerogativa di automobili opulente e superconfortevoli, meglio se di origini britanniche come Jaguar, Rolls-Royce e Bentley, con qualche eccezione teutonica (le Mercedes più grandi). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cambio automatico in auto: cinque mosse per non romperlo

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7 ERRORI col Cambio Automatico che DISTRUGGONO la tua Auto (e ti costano migliaia di €)

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