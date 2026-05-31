Auto piccole con cambio automatico | dieci tra le più interessanti
Sono dieci le auto con cambio automatico più interessanti, tra cui modelli mild hybrid, full hybrid e completamente elettrici. La selezione comprende veicoli di diverse marche e segmenti, con caratteristiche che variano da dimensioni compatte a più spaziose. Alcune sono alimentate esclusivamente a batteria, altre combinano motore elettrico e benzina. La lista evidenzia le opzioni più votate dagli utenti e le novità introdotte sul mercato negli ultimi mesi.
Dalle mild hybrid alle full hybrid fino alle elettriche pure: panoramica su dieci delle auto piccole con cambio automatico più interessanti del momento, con focus su consumi, dimensioni, autonomia e prezzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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