Auto piccole con cambio automatico | dieci tra le più interessanti

Notizia in breve

Sono dieci le auto con cambio automatico più interessanti, tra cui modelli mild hybrid, full hybrid e completamente elettrici. La selezione comprende veicoli di diverse marche e segmenti, con caratteristiche che variano da dimensioni compatte a più spaziose. Alcune sono alimentate esclusivamente a batteria, altre combinano motore elettrico e benzina. La lista evidenzia le opzioni più votate dagli utenti e le novità introdotte sul mercato negli ultimi mesi.