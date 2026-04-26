L' errore da non fare mai con il cambio automatico

Da liberoquotidiano.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, il cambio automatico è diventato molto comune anche sui modelli più economici, offrendo ai guidatori la possibilità di viaggiare con maggiore comfort e senza dover gestire il cambio manuale. Questa tecnologia permette di ridurre lo stress durante la guida in città e di rendere più rilassante il tragitto. Tuttavia, esistono alcuni errori da evitare per mantenere il veicolo in buone condizioni e garantire una guida sicura.

Negli ultimi anni il cambio automatico è diventato sempre più diffuso, anche sulle auto economiche. Offre maggiore comfort, riduce lo stress nel traffico cittadino e permette una guida più rilassata. Tuttavia, proprio questa semplicità nasconde un’abitudine sbagliata che molti automobilisti continuano a ripetere ogni giorno, soprattutto ai semafori.L’errore più diffuso, secondo i meccanici, è quello di mettere il cambio in folle (N) quando l’auto è ferma al semaforo. Si tratta di un gesto ereditato dall’esperienza con il cambio manuale, dove mettere in folle serve a non tenere premuta la frizione. Nei cambi automatici moderni, però, questa pratica non solo è inutile, ma può rivelarsi controproducente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Cose Che Non Dovresti Mai Fare Con Un’Auto Automatica (Grande Errore)

Video Cose Che Non Dovresti Mai Fare Con Un’Auto Automatica (Grande Errore)

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