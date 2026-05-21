Stefania Cappa ha presentato una denuncia contro tre persone, accusandole di aver costituito un'associazione a delinquere. La denuncia si basa su elementi raccolti durante le indagini, che coinvolgono i tre individui in attività non specificate. Le autorità hanno avviato le procedure legali per approfondire i fatti e verificare le accuse avanzate. La vicenda si svolge in un contesto giudiziario in cui si aspetta l'esito delle indagini e eventuali sviluppi processuali.

Stefania Cappa ha denunciato Antonio De Rensis, Alessandro Di Giuseppe e Francesco Marchetto per associazione a delinquere finalizzata all’istigazione alla diffamazione e ha indicato ipotesi di diffamazione aggravata, associazione per delinquere finalizzata all’istigazione alla diffamazione e frode processuale. La famiglia Cappa ha inoltre presentato numerose querele che riguardano vari operatori dei media che hanno parlato del caso di Garlasco citando le cugine della vittima Chiara Poggi. La denuncia di Stefania Cappa Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, la vittima dell’omicidio di Garlasco, ha presentato una denuncia in procura a Milano per associazione a delinquere finalizzata all’istigazione alla diffamazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Stefania Cappa denuncia De Rensis, Di Giuseppe de Le Iene e Marchetto per associazione a delinquere

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Garlasco |Marco Poggi e Stefania Cappa: binari paralleli

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