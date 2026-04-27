La Duecento | 200 miglia di regata nell' alto Adriatico da Caorle

Da veneziatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Duecento, regata velica che si svolge nell’alto Adriatico, torna a coinvolgere equipaggi italiani e stranieri lungo un percorso di circa 200 miglia. La competizione, attiva dal 1994, attraversa un tratto di mare noto per le sue condizioni variabili e per il paesaggio marino che la circonda. La partenza avviene nella località di partenza e si snoda tra baie, isole e canali, mettendo alla prova le capacità dei partecipanti.

Torna La Duecento, storica regata velica che dal 1994 mette alla prova equipaggi provenienti da tutta Italia e dall'estero lungo uno dei percorsi più affascinanti e imprevedibili dell'alto Adriatico.Il tracciato di 200 miglia nautiche parte da Caorle, tocca la boa foranea di Grado e punta verso.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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