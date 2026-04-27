La Duecento | 200 miglia di regata nell' alto Adriatico da Caorle

La Duecento, regata velica che si svolge nell’alto Adriatico, torna a coinvolgere equipaggi italiani e stranieri lungo un percorso di circa 200 miglia. La competizione, attiva dal 1994, attraversa un tratto di mare noto per le sue condizioni variabili e per il paesaggio marino che la circonda. La partenza avviene nella località di partenza e si snoda tra baie, isole e canali, mettendo alla prova le capacità dei partecipanti.

Torna La Duecento, storica regata velica che dal 1994 mette alla prova equipaggi provenienti da tutta Italia e dall'estero lungo uno dei percorsi più affascinanti e imprevedibili dell'alto Adriatico.Il tracciato di 200 miglia nautiche parte da Caorle, tocca la boa foranea di Grado e punta verso.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate ‘Esercito e società nell’Alto Adriatico al tempo di Roma antica’, presentazione del libro di BazzocchiTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) La... Boom di iscrizioni per la “151 miglia-Trofeo Cetilar”: oltre 200 imbarcazioni in garaPisa, 7 aprile 2026 – Poco meno di due mesi alla partenza, in programma sabato 30 maggio, e la flotta della 17° edizione 151 Miglia-Trofeo Cetilar... Contenuti utili per approfondire Si parla di: La Duecento 2026: conto alla rovescia a Caorle, oltre 70 barche al via. Vela, tutto pronto per La Duecento: oltre 70 equipaggi pronti a dare spettacolo nell'AdriaticoCAORLE (VE) - Complice il clima primaverile e soleggiato, fervono i preparativi per accogliere gli skipper che stanno giungendo presso la Darsena dell’Orologio per La Duecento, regata d’altura organiz ... nordest24.it Caorle, La Duecento compie 30 anniTemperature estive e vento di scirocco che ha gonfiato le vele. Il meteo favorevole ha baciato l'edizione trentennale de La Duecento, regata organizzata dal Circolo nautico Santa Margherita con il ... rainews.it