Il presidente del Napoli avrebbe iniziato a sondare la disponibilità di un allenatore attualmente impegnato in Arabia Saudita, secondo fonti di SportMediaset. I primi contatti telefonici sarebbero stati avviati per valutare un possibile ritorno in Italia, in vista di un futuro cambio in panchina. La società avrebbe individuato il nome di un possibile successore a Conte, senza ancora definire ufficialmente le trattative o eventuali dettagli contrattuali.

Simone Inzaghi finisce nel mirino del Napoli come erede di Conte: secondo SportMediaset, De Laurentiis avrebbe avviato i primi contatti telefonici con l’allenatore dell’Al Hilal per testare la fattibilità di un ritorno in Italia. Napoli: il contatto di De Laurentiis e l’ostacolo economico. De Laurentiis ha deciso di muoversi concretamente. Un primo contatto telefonico tra il presidente azzurro e Inzaghi rappresenta il primo segnale tangibile di una possibile operazione. L’allenatore, nelle rare dichiarazioni rilasciate dopo l’addio alla Serie A, ha sempre affermato di trovarsi bene a Riad e di non avere intenzioni di ritorno immediato. Tuttavia, le voci che circolano intorno al suo nome suggeriscono una situazione più fluida di quanto dichiarato pubblicamente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, De Laurentiis ha un preferito per il dopo Conte: avviati i primi contatti

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Questione VAR: De Laurentiis chiama direttamente Gravina

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