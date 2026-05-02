L’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha commentato la situazione riguardante il trasferimento di Igor Thiago. Secondo le sue stime, il costo del giocatore si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro, rendendo molto difficile il suo approdo nel club milanese. Moretto ha confermato che, considerando la valutazione e le offerte attuali, il trasferimento al Milan appare improbabile.

In caso di arrivo in Champions League, il calciomercato estivo potrebbe portare diversi nomi importanti alla corte di Massimiliano Allegri. L'obiettivo dell'allenatore del Milan è chiaro: bisogna tornare a vincere. Per farlo, sono necessari alcuni colpi che alzino il livello della rosa, soprattutto in attacco dove il Diavolo ha faticato tutto l'anno a trovare numeri dai suoi centravanti. "Igor Thiago è sicuramente un calciatore che a livello realizzativo è tra i più prolifici in Premier League: 34 partite e 21 gol quest’anno. Ha un contratto in scadenza nel 2031 e dal Brasile hanno parlato di Igor Thiago in ottica Italia. Sono stati fatti i nomi di Milan e Juventus, ma devo dire che per l’Italia è un’operazione praticamente impossibile.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto sicuro: “Igor Thiago costa 60-70 milioni di euro, impossibile vederlo al Milan”

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