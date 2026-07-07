Il Milan sta per finalizzare l'acquisto di Mario Gila, con un accordo verbale già raggiunto con la Lazio. La trattativa si sta concludendo, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. Gila si trasferirà nella squadra rossonera per rinforzare il reparto difensivo. La trattativa si avvicina alla conclusione, ma non è ancora stato firmato il contratto definitivo. Il club sta accelerando le pratiche per ufficializzare l’acquisto.

Il Milan stringe i tempi per regalare a Rúben Amorim un nuovo rinforzo in difesa. Non siamo ancora arrivati alla fumata bianca definitiva, ma l**'affare sembra essere in chiusura: Mario Gila sta per diventare un nuovo calciatore del Milan**. A confermare la fortissima accelerata del club rossonero sono stati i giornalisti Matteo Moretto, Fabrizio Romano, Pedullà e Di Marzio. Calciomercato Milan, verso la chiusura di Gila. Il Milan e la Lazio, secondo quanto dichiarato da Fabrizio Romano, hanno raggiunto un accordo verbale di massima sulla base di un'intesa che soddisfa ambo le parti: s i sta parlando di circa 30 milioni di eur o. Un ruolo chiave in questa trattativa l'ha giocato proprio il calciatore: Gila stesso ha chiesto espressamente al club biancocelesti di poter unirsi al progetto rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Gila in chiusura: accordo verbale con la Lazio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Milan punta a Mario Gila il difensore spagnolo della Lazio nel mirino

Notizie e thread social correlati

Napoli Gila, accelerata decisiva: accordo verbale con il difensore della LazioIl Napoli ha raggiunto un accordo verbale con il difensore della Lazio, Mario Gila.

Mercato Milan Live | Accordo con Gila, ora si tratta con la LazioIl Milan ha concluso un accordo con un giocatore e ora sta trattando con un'altra squadra per un trasferimento.

Temi più discussi: Panchinaro alla Lazio, ora uomo mercato vicino al Milan: la parabola di Gila in biancoceleste; Gila a un passo dal Milan: le cifre; Milan scatenato, già 100 milioni sul mercato! Dopo Goncalo Ramos si chiude per Gila; Calciomercato Milan, colpo Mario Gila: cifre, ingaggio e retroscena della trattativa con la Lazio.

#Mercato @acmilan, oltre a Gila occhi su #GoncaloInacio: il piano per la difesa - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Inacio #transfers x.com

Calciomercato: l'Inter stringe per Khalaili, offerta Roma per Greenwood e accordo Milan-Gila reddit

Calciomercato, le notizie di oggi in diretta: Juve, Massara nuovo dt e Chiellini cambia ruolo; Milan e Lazio cercano la quadra per Gila; Insigne alla SampLa Real Sociedad ha prolungato il contratto dell'allenatore Pellegrino Matarazzo fino al termine della stagione 2027-28, ha comunicato martedì il club di Liga, premiando l'americano per aver conquista ... corriere.it

Milan, l'agente di Gila in sede: Stiamo lavorando. Il punto sulla trattativa con la Lazio e i contatti anche per ValdepenasMilan, l'agente di Gila in sede per incontrare la dirigenza rossonera: si va verso una nuova offerta alla Lazio dopo quella rifiutata ieri ... msn.com