Nel campionato qatariota, l'Al-Shamal ha approfittato di un errore dei rivali in occasione di un cambio e ha recuperato tre punti, avvicinandosi alla vetta della classifica. La squadra dell'ex commissario tecnico della nazionale italiana si trova ora in una posizione favorevole, ma la corsa al titolo continuerà con lo scontro diretto contro l’Al-Sadd, che guida la classifica. La sfida tra le due squadre rappresenta il momento cruciale della stagione.

Clamoroso in Qatar. Si riapre il campionato a 90 minuti dal termine, anche se l’Al-Sadd di Roberto Mancini resta favorito sullo Al-Shamal di David Prats. La formazione dell’ex ct azzurro sarebbe avanti di 5 punti sulla diretta inseguitrice, ma la seconda torna in corsa in virtù dei 3 punti riconquistati a tavolino dall’ultima gara persa sul campo, a seguito di una sostituzione errata degli avversari. A questo punto l’Al-Sadd potrà festeggiare la vittoria del titolo solo all’ultima giornata, in cui avrà da difendere la testa della classifica nello scontro diretto (casalingo) con l'Al-Shamal che è a -2, avendo due risultati a disposizione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Qatar: gli avversari sbagliano un cambio, l'Al-Shamal recupera 3 punti e ora sfida l’Al-Sadd di Mancini per il titolo

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