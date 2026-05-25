La Dinamo Zagabria ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto per Bennacer a causa dei numeri considerati insufficienti. Il calciatore, quindi, tornerà al Milan. La società croata aveva valutato la possibilità di trattenere il centrocampista, ma ha scelto di non procedere. Nessun accordo è stato raggiunto per il trasferimento definitivo. Il giocatore farà ritorno al club di appartenenza al termine del prestito.

Con la stagione ormai terminata, in Casa Milan è già tempo di pianificazione in vista della sessione estiva di calciomercato. Tra le tante possibili trattative e tematiche sul tavolo della dirigenza, c'è anche la questione legata ai calciatori in prestito. Tra tutti, il nome che spicca di più è quello di Ismael Bennacer, il cui riscatto da parte della Dinamo Zagabria sembra davvero improbabile. Il centrocampista algerino in terra croata non ha avuto un'avventura proprio positiva. Con la maglia della Dinamo, il centrocampista ha vinto il campionato croato e la Coppa Nazionale, ma in realtà ha giocato davvero poco. Tormentato da diversi infortuni muscolari, il rendimento del calciatore rossonero non è stato dei migliori: 18 presenze, 1 gol e 2 assist per l'algerino, decisamente troppo poco per lo stipendio da lui richiesto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, niente riscatto per Bennacer? Ecco i piani del club rossonero

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