Calcio Napoli | svelata la nuova maglia del Centenario ispirata al primo scudetto

Notizia in breve

È stata presentata la nuova maglia del Centenario del Calcio Napoli. La maglia Home 202627, realizzata in collaborazione con EA7, richiama il primo scudetto vinto dalla squadra. È realizzata in tessuto Centenary Blue e presenta uno stemma del Corsiero. La maglia è destinata a essere indossata durante le partite della stagione celebrativa. La presentazione è avvenuta ufficialmente e la maglia è ora disponibile per i tifosi.