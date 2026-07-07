Calcio Napoli | svelata la nuova maglia del Centenario ispirata al primo scudetto
È stata presentata la nuova maglia del Centenario del Calcio Napoli. La maglia Home 202627, realizzata in collaborazione con EA7, richiama il primo scudetto vinto dalla squadra. È realizzata in tessuto Centenary Blue e presenta uno stemma del Corsiero. La maglia è destinata a essere indossata durante le partite della stagione celebrativa. La presentazione è avvenuta ufficialmente e la maglia è ora disponibile per i tifosi.
Calcio Napoli: presentata la maglia Home 202627 per il Centenario. Creata con EA7, si ispira al primo scudetto con il tessuto Centenary Blue e lo stemma del Corsiero. Un legame profondo con le proprie radici per proiettarsi verso le sfide del domani. Nell’anno che segna il secolo di vita del club, il Calcio Napoli ha presentato ufficialmente la nuova divisa Home per la stagione agonistica 202627. Il lancio della maglia si inserisce all’interno di un ricco programma di attività promozionali e commerciali studiate per celebrare cento anni di storia e di fortissima appartenenza territoriale, condensando in un unico indumento l’orgoglio del passato e le ambizioni future della società. 🔗 Leggi su 2anews.it
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Napoli, svelata la prima maglia del centenario
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