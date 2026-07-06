Napoli alle 15 sarà svelata la maglia del centenario ma c' è già l' indizio social con Maradona
Alle 15 sarà svelata la maglia del centenario del Napoli, ma sui social circola già un indizio con un’immagine di Maradona. La presentazione ufficiale si svolgerà nello stesso orario, mentre i festeggiamenti dureranno un anno. La società ha annunciato due eventi principali per celebrare i 100 anni, senza specificare altri dettagli sull’evento di oggi. La maglia sarà mostrata ai tifosi nel corso della cerimonia.
Il Napoli inizia i festeggiamenti per il centenario, che dureranno dodici mesi, con due appuntamenti: si comincia oggi pomeriggio alle 15 con la presentazione della nuova maglia home 202627 con il nuovo marchio durante una conferenza stampa a bordo della nave da crociera MSC World Europa (la maglia da trasferta e la terza maglia saranno svelate nel corso del precampionato). Il club azzurro in mattinata ha già svelato parte del nuovo kit con un post social che ha emozionato i tifosi: si vede un sorridente Diego Armando Maradona, ricreato con l'intelligenza artificiale, che veste la maglia azzurra del centenario sugli spalti dello stadio dedicato proprio a lui. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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A NAPOLI CON LA MAGLIA DELLA JUVE DI MARADONA
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