Arezzo, 7 luglio 2026 – L' Arezzo ha iniziat o la preparazione in vista del c ampionato di serie B agli ordini di mister Bucchi. La squadra rimarrà ad Arezzo fino al 17 luglio, prima di trasferirsi a Clusone per il ritiro in programma fino al 30 luglio. Intanto, la società ha reso noto di aver acquisito, con la formula del prestito secco, le prestazioni sportive di Marlon Mena Martínez, terzino destro classe 2006 proveniente dal Parma. "Arrivo ad Arezzo con grande entusiasmo. Per me è un passo importante nel percorso di crescita e sono pronto a dare tutto per questa maglia. Voglio migliorare ogni giorno e mettere a disposizione della squadra le mie qualità" le sue parole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

© Lanazione.it - Calcio: Arezzo, preparazione al via. In ritiro a Clusone dal 18 luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A Clusone arriva l’Arezzo neopromosso in Serie B: ritiro dal 18 al 30 luglio

Arezzo, ritiro 2026 a Clusone: struttura d’élite e atmosfera da grande calcioL'Arezzo ha annunciato il ritiro estivo 2026 a Clusone, in provincia di Bergamo, dal 18 al 30 luglio.

Temi più discussi: Lunedì 6 luglio riparte la preparazione dell’Arezzo; Raduno a Rigutino, l’Arezzo riparte. Date, amichevoli, mercato e liste: il riepilogo; Arezzo, vacanze finite. Raduno a Rigutino, da oggi i primi allenamenti; Amichevole con il Napoli.

Primo giorno di lavoro per l’ArezzoRIGUTINO – L’Arezzo ha aperto questa mattina il percorso di preparazione alla nuova stagione con una doppia seduta di lavoro al centro sportivo di ... calciotoscano.it

Lunedì 6 luglio riparte la preparazione dell’ArezzoL’Arezzo si prepara a muovere i primi passi del nuovo percorso in Serie B con un periodo di lavoro al Giusy Conti di Rigutino prima della partenza per ... calciotoscano.it