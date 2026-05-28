A Clusone arriva l’Arezzo neopromosso in Serie B | ritiro dal 18 al 30 luglio

Da bergamonews.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 18 al 30 luglio, la squadra di Serie B si allenerà a Clusone. È la prima volta in tre anni che una formazione di questa categoria torna nella Val Seriana, dopo l’esperienza del Pisa a Rovetta. La squadra, promossa dalla Serie C con la vittoria nel girone B, utilizzerà la località come sede di ritiro precampionato.

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Tre anni dopo il Pisa a Rovetta, una squadra di Serie B torna in Val Seriana: dal 18 al 30 luglio l’Arezzo farà base a Clusone per preparare la stagione del campionato cadetto, conquistato con una grande promozione vincendo il girone B di Serie C nella passata stagione. Il club toscano con una nota ufficiale ha confermato la destinazione, definendo quello seriano “un territorio ricco di tradizione, natura e strutture sportive di alto livello”, che “rappresenta una delle località più apprezzate delle  Alpi Orobie per qualità dell’accoglienza, servizi e vivibilità: un ambiente ideale per lavorare con concentrazione, serenità e intensità”. Il ritiro è organizzato in collaborazione con  Kairos Sport, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi e ritiri per club professionistici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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