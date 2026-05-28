Arezzo ritiro 2026 a Clusone | struttura d’élite e atmosfera da grande calcio
L'Arezzo ha annunciato il ritiro estivo 2026 a Clusone, in provincia di Bergamo, dal 18 al 30 luglio. La squadra si allenerà in strutture di livello e in un ambiente immerso nella natura della Val Seriana superiore, in vista della stagione di serie B. La scelta della località punta a creare un’atmosfera da grande calcio, con una struttura d’élite per la preparazione estiva.
L'Arezzo ha scelto Clusone, in provincia di Bergamo, per il ritiro estivo 2026 della prima squadra. La preparazione in vista della nuova stagione di serie B si svolgerà dal 18 al 30 luglio, nella cornice della Val Seriana superiore, un territorio ricco di tradizione, natura e strutture sportive. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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