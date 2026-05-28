Arezzo ritiro 2026 a Clusone | struttura d’élite e atmosfera da grande calcio

Da arezzonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Arezzo ha annunciato il ritiro estivo 2026 a Clusone, in provincia di Bergamo, dal 18 al 30 luglio. La squadra si allenerà in strutture di livello e in un ambiente immerso nella natura della Val Seriana superiore, in vista della stagione di serie B. La scelta della località punta a creare un’atmosfera da grande calcio, con una struttura d’élite per la preparazione estiva.

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L'Arezzo ha scelto Clusone, in provincia di Bergamo, per il ritiro estivo 2026 della prima squadra. La preparazione in vista della nuova stagione di serie B si svolgerà dal 18 al 30 luglio, nella cornice della Val Seriana superiore, un territorio ricco di tradizione, natura e strutture sportive. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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