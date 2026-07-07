Il Brasile è stato eliminato in Copa America. Dopo la sconfitta, il commento di un ex calciatore riguarda il ritorno di Ancelotti come allenatore. Secondo lui, questa scelta potrebbe aiutare il team a tornare a vincere. La nazionale verdeoro ha subito una delusione e ora si guarda avanti con questa decisione. Non ci sono altri dettagli su eventuali cambi di staff o strategie future.

Quando si parla del Brasile, il risultato conta sempre. È inevitabile. Indossare la maglia verdeoro significa convivere con aspettative enormi, con una storia che pesa e che allo stesso tempo ispira. Allo stesso tempo, però, il calcio non si può ridurre al semplice punteggio. È vero, il Brasile è inaspettatamente fuori dal Mondiale, ma nella mia carriera ho imparato che le sconfitte servono a rialzarsi e che gli errori servono a migliorare, anche da una disavventura sportiva come questa. Partendo della prestazione, ho visto una squadra che ha avuto personalità, che ha costruito gioco e che, soprattutto, ha creato tante occasioni da gol, alcune neutralizzate da un portiere in stato di grazia, altre in cui non abbiamo avuto quella “cattiveria” sportiva necessaria in frangenti come questi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cafu: "Brasile, che delusione! Ora riparta da Ancelotti: così tornerà a vincere"

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