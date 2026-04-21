Marcos Cafu, ex calciatore che ha vestito la maglia del Milan sotto la guida di Carlo Ancelotti dal 2003 al 2008, ha commentato lo stato attuale del suo ex allenatore. Cafu ha affermato che Ancelotti si trova bene nel ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale brasiliana e si dice fiducioso sulle possibilità del Brasile di ottenere un risultato positivo ai prossimi Mondiali.

Marcos Cafu, ex terzino del Milan per cinque stagioni, ha avuto Carlo Ancelotti come allenatore in rossonero nella sua esperienza, durata dal 2003 al 2008. Insieme hanno vinto tanto (uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, due Supercoppe Europee, una Champions League e un Mondiale per Club) e i due hanno un ottimo rapporto. Ora, Cafu si 'gode' Ancelotti nel ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale del Brasile e, in un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, alla domanda "Vince i Mondiali e poi ce lo ridate?', il popolare 'Pendolino' verdeoro ha risposto con ironia.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cafu: “Ancelotti da noi sta bene: fiducioso che il Brasile possa vincere i Mondiali”

Notizie correlate

Leggi anche: Cafu: "Lite Ranieri-Gasp? Non sono ragazzini... Rio, spiaggia, Carnevale: Ancelotti da noi è felice"

Neymar convocato a sorpresa da Ancelotti: può giocare i Mondiali 2026 con il BrasileL'attaccante, classe 1992, è stato inserito nell'elenco dei 50 pre-convocati del Brasile per le amichevoli di marzo con Francia e Croazia.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Cafu: Lite Ranieri-Gasp? Non sono ragazzini... Rio, spiaggia, Carnevale: Ancelotti da noi è felice; Cafú: Ancelotti le ha dado a Brasil una mentalidad ganadora; Cafu e il consiglio alla Roma: Tenga Gasperini, può riportare lo scudetto. Che male non vedere l'Italia al Mondiale; Telecronisti Serie A Enilive: il palinsesto di DAZN con il commento dei nostri tecnici | DAZN News IT.

Cafu: Lite Ranieri-Gasp? Non sono ragazzini... Rio, spiaggia, Carnevale: Ancelotti da noi è feliceL’ex capitano della Seleçao: A Roma troppe polemiche, dovevano trasmettere tranquillità ai giocatori e invece... L'Inter è tornata forte, il Milan lo vedo solido, sono amico di Gattuso e sulla vostra ... msn.com

Carlo Ancelotti non gira intorno al problema: l’Italia oggi è senza ritmo e senza veri talenti… e soprattutto ha perso la sua identità difensiva Un’analisi che fa discutere, ma che apre una riflessione importante: è davvero questo il punto più basso del nostr facebook

Il dubbio di Ancelotti: "I giovani italiani da chi imparano I grandi stranieri non vengono più in Italia" x.com