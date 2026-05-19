Ancelotti lancia il Brasile | Possiamo vincere i Mondiali Ma è davvero così?
Il tecnico della nazionale brasiliana ha dichiarato che il team ha le capacità per vincere i Mondiali del 2026, in programma da giugno. Il Brasile si presenta come una delle squadre favorite alla vittoria e avrà nel roster anche Neymar. La squadra si prepara per l’appuntamento e punta a una buona prestazione nel torneo, che si svolgerà in diverse città del Paese. Nessun altro dettaglio sulle strategie o le aspettative è stato comunicato in questa fase.
Il Brasile si candida ad essere una delle grandi protagoniste dei Mondiali 2026, in programma dal prossimo giugno, e nelle sue file avrà anche Neymar. Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, è arrivata la serata più attesa da un intero Paese, con l’annuncio dei convocati in diretta televisiva. Un’attesa estenuante, segnata da un dibattito che ha polarizzato l’opinione pubblica: Neymar verrà convocato oppure no? Carlo Ancelotti ha detto sì. Nella lista dei convocati ci sarà anche O’Ney, che torna a vestire la maglia verdeoro, dopo il terribile infortunio dell’ottobre 2023. Una scelta avvenuta a furor di popolo, nonostante la carriera dell’ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain abbia intrapreso da tempo una parola discendente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
ANCELOTTI explica la sitiación de BRASIL a TRES MESES del MUNDIAL
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