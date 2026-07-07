BYD non è interessata a Maserati

La vice presidente di BYD, Stella Li, ha dichiarato che l'azienda non è interessata a una trattativa con Stellantis per acquisire Maserati. La dirigente ha smentito le voci secondo cui ci sarebbero state discussioni o accordi in corso. La comunicazione è stata rilasciata ufficialmente e senza ulteriori dettagli. Non sono stati forniti altri commenti o informazioni riguardanti eventuali negoziati o interessi futuri.

La vice presidente di BYD e responsabile delle attività internazionali del colosso cinese, Stella Li, ha spento definitivamente le indiscrezioni riguardanti una possibile trattativa con il gruppo Stellantis per il rilevamento di Maserati. Nonostante abbia definito il Tridente un marchio "splendido", la manager ha chiarito in un'intervista al quotidiano francese Les Echos che un'operazione del genere allontanerebbe troppo BYD dalla propria identità.Troppo distantiLa dichiarazione si allinea con la posizione espressa sul fronte opposto dal management di Stellantis. Durante un'audizione alla Camera dei Deputati a Montecitorio, l'amministratore delegato ha ribadito con fermezza che Maserati non è in vendita, smentendo l'ipotesi di dismissioni straordinarie della controllata italiana. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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BYD alla conquista dell'Europa.

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