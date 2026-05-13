Un'azienda cinese sta negoziando l'acquisto di stabilimenti automobilistici in Europa, con particolare attenzione a quelli di Stellantis. Oltre a questa trattativa, si parla di un possibile interesse per il marchio Maserati. La vicenda riguarda diverse aziende cinesi che cercano di espandersi nel settore automotive europeo, coinvolgendo più di un marchio e più di un produttore locale.

Il fronte dei marchi cinesi in cerca di fabbriche in Europa si allarga e Stellantis finisce di nuovo al centro delle trattative. L'ultimo carmaker di Pechino a caccia di stabilimenti nel Vecchio Continente a venire allo scoperto è BYD, il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici che sta mettendo a terra un piano di espansione internazionale. Sta trattando - hanno spiegato i manager a Bloomberg News - l'acquisto di siti industriali e ha ammesso colloqui con Stellantis e "anche con altre aziende", ha dichiarato la vice-presidente Stella Li, responsabile delle operazioni internazionali. L'a.d. del gruppo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - BYD tratta l’acquisto di fabbriche in Europa da Stellantis e altri. E si dice interessata a compare Maserati

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