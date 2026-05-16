La cinese Byd a caccia di stabilimenti anche in Italia in gioco anche il futuro di Maserati?

La società cinese Byd, tra i principali produttori di veicoli elettrici, ha annunciato l’intenzione di valutare la possibilità di aprire nuovi stabilimenti in Italia. Nel frattempo, si discute anche di un possibile coinvolgimento nel futuro di Maserati, marchio italiano appartenente al gruppo automobilistico internazionale. Nel 2025, Byd ha venduto 2,26 milioni di veicoli elettrici, superando Tesla, che ne ha venduti 1,63 milioni nello stesso periodo. La società ha indicato l’Italia come possibile sede per nuovi investimenti produttivi.

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