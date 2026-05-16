La cinese Byd a caccia di stabilimenti anche in Italia in gioco anche il futuro di Maserati?

Da modenatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La società cinese Byd, tra i principali produttori di veicoli elettrici, ha annunciato l’intenzione di valutare la possibilità di aprire nuovi stabilimenti in Italia. Nel frattempo, si discute anche di un possibile coinvolgimento nel futuro di Maserati, marchio italiano appartenente al gruppo automobilistico internazionale. Nel 2025, Byd ha venduto 2,26 milioni di veicoli elettrici, superando Tesla, che ne ha venduti 1,63 milioni nello stesso periodo. La società ha indicato l’Italia come possibile sede per nuovi investimenti produttivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La promessa di futuro, nel cuore stanco della manifattura italiana, parla mandarino. Il colosso cinese Byd, che nel 2025 ha già scalzato Tesla dal trono mondiale dell'auto elettrica (2,26 milioni di veicoli venduti contro 1,63 milioni), avrebbe puntato l'indice sulla mappa dell'Italia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BYD Atto 2 ibrida 2026 | Anche in Italia con tecnologia DM-i

Video BYD Atto 2 ibrida 2026 | Anche in Italia con tecnologia DM-i

Sullo stesso argomento

La cinese Byd a caccia di stabilimenti da rilevare anche in Italia: nel mirino Mirafiori e Cassino di StellantisLa promessa di futuro, nel cuore stanco della manifattura italiana, parla mandarino.

Leggi anche: Alfa Romeo, Maserati e le fabbriche di Modena e Cassino: chi può entrare nella “via cinese” di Stellantis in Italia

la cinese byd aLa cinese Byd a caccia di stabilimenti da rilevare anche in Italia: nel mirino Mirafiori e Cassino di StellantisStella Li, vicepresidente esecutiva del colosso dell'elettrico, lo ha detto chiaramente: l'Italia è nella short list dei Paesi d'interesse. Tra la crisi di volumi degli impianti e l'ombra dei controve ... today.it

la cinese byd aBYD tratta per rilevare stabilimenti in Europa. Stella Li: Meglio acquisto che joint venture. Maserati interessanteLa casa automobilistica cinese BYD è in trattative con Stellantis e altri produttori europei per rilevare stabilimenti sottoutilizzati in Europa. Lo ha dichiarato Bloomberg ... motori.ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web