business coi soldi della droga sgominata banda dei casalesi

Una banda legata ai Casalesi è stata smantellata dopo aver gestito un’attività milionaria basata sui ricavi dello spaccio di droga. Gli investigatori hanno sequestrato ingenti somme di denaro e beni di valore. L’indagine ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte nel traffico illecito. La rete operava attraverso vari canali e aveva un giro di affari consistente. La polizia ha anche sequestrato sostanze stupefacenti di varia tipologia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Avevano messo in piedi un business milionario grazie ai soldi frutto dello spaccio di sostanze stupefacenti: è quanto ha scoperto la Dia di Napoli che, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea (procuratore Nicola Gratteri, aggiunto Michele De Prete), ha sgominato un’associazione a delinquere riconducibile al clan dei casalesi. Il gip ha emesso 22 misure cautelari, undici delle quali in carcere. Uno dei provvedimenti riguarda un insospettabile. Sono 16 le aziende coinvolte nel business del riciclaggio e dell’autoriciclaggio. La Dia ha eseguito anche numerosi sequestri di auto di lusso, conti correnti e somme di denaro in contanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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