Nella giornata del 21 aprile 2026, la polizia di stato ha effettuato un’operazione antiterrorismo che ha coinvolto le città di Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino. Durante il blitz sono state arrestate diverse persone e sequestrate sostanze stupefacenti, in un’azione mirata a smantellare una rete di spaccio operante nella regione. L'indagine ha portato alla scoperta di un'organizzazione criminale attiva nel traffico di droga.

Firenze, 21 aprile 2026 – Blitz anti droga della polizia di stato tra Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino. L'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, ha dato esecuzione a un'ordinanza a misure cautelari emessa dal gip del tribunale di Firenze nei confronti di 21 persone gravemente indiziate di essere, a vario titolo, promotori e partecipi a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti operativa a Firenze. Le indagini. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Firenze si trattava di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Traffico di droga, Firenze al centro della rete di spaccio: sgominata banda criminale

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