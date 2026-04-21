Traffico di droga Firenze al centro della rete di spaccio | sgominata banda criminale

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 21 aprile 2026, la polizia di stato ha effettuato un’operazione antiterrorismo che ha coinvolto le città di Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino. Durante il blitz sono state arrestate diverse persone e sequestrate sostanze stupefacenti, in un’azione mirata a smantellare una rete di spaccio operante nella regione. L'indagine ha portato alla scoperta di un'organizzazione criminale attiva nel traffico di droga.

Firenze, 21 aprile 2026 – Blitz anti droga della polizia di stato tra Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino. L'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di  Firenze,  ha dato esecuzione a un'ordinanza a misure cautelari emessa dal gip del tribunale di Firenze nei confronti di 21 persone gravemente indiziate di essere, a vario titolo, promotori e partecipi a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti operativa a  Firenze. Le indagini. Secondo la direzione distrettuale antimafia di  Firenze si trattava di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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