Buon’estate al via La danzatrice Sguotti a palazzo Buonaccorsi

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi e domani si tiene l’apertura della rassegna di arti performative a palazzo Buonaccorsi, con la partecipazione della danzatrice Sara Sguotti. L’evento è promosso dal Comune in collaborazione con l’AMAT, con il sostegno della Regione Marche e del Ministero della Cultura, e coinvolge anche l’associazione Lagrù. La manifestazione si svolge nel contesto di Buon’estate, una serie di appuntamenti dedicati alle arti performative.

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Oggi e domani si apre con la danzatrice Sara Sguotti il sipario su Buon’estate, rassegna di arti performative a palazzo Buonaccorsi promossa dal Comune con l’ Amat, il contributo di Regione Marche e MiC e in collaborazione con Lagrù. Alla sala dell’Eneide il primo appuntamento è con Dedica, un progetto ideato da Sguotti che sviluppa una ricerca sul corpo come spazio di relazione, attraversando danza, teatro e pratiche performative. Il suo lavoro esplora le dinamiche tra individuo e collettività, muovendosi tra intimità, immaginazione e creazione condivisa. Ha collaborato con, tra gli altri, Virgilio Sieni, Anton Lachky, Damien Jalet, Roberto Magro, Simona Bertozzi, Cristina Kristal Rizzo, Jacopo Jenna e Annamaria Ajmone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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