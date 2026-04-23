La danzatrice e coreografa bergamasca Mara Terzi premiata con l’Award al Merito

La danzatrice e coreografa bergamasca Mara Terzi ha ricevuto recentemente l’Award al Merito. Con oltre quattro decenni di esperienza nel settore, ha lavorato come artista e docente, contribuendo alla scena artistica locale. Il premio le è stato consegnato in riconoscimento del suo percorso professionale e del suo impegno nel campo della danza e della coreografia. La cerimonia si è svolta in un evento dedicato alla promozione delle arti performative.

La bergamasca Mara Terzi, danzatrice, coreografa e docente, che ha dedicato oltre 40 anni alla diffusione della cultura della danza, formando generazioni di allievi e contribuendo in modo significativo alla vita artistica e culturale della città di Milano e d’Italia ha ottenuto l’Award Al Merito, un prestigioso riconoscimento nazionale che le verrà consegnato il 16 maggio alle ore 10 a Palazzo Marino di Milano. “Pioniera nella divulgazione del flamenco e della danza in Italia – si legge nella motivazione – ha portato il suo lavoro sui palcoscenici internazionali, promuovendo il dialogo culturale tra Italia e mondo. Attraverso scuole, spettacoli, progetti editoriali e attività di ricerca, ha reso la danza accessibile a un pubblico vasto, unendo rigore artistico, passione educativa e impegno civile”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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