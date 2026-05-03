Palazzo Kursaal a buon fine la gara per la gestione del piano terra

È stata completata la procedura di gara per la gestione del piano terra di Palazzo Kursaal a Grottammare. Dopo un anno di chiusura, la gara pubblica, iniziata, sospesa e riavviata, sembra aver portato a una soluzione definitiva. Ora si attende la possibile riapertura del pubblico esercizio, che potrebbe avvenire nelle prossime settimane. La decisione riguarda la gestione di uno spazio che, in passato, ha ospitato attività di pubblico interesse.

Potrebbe riaprire presto il pubblico esercizio al piano terra del palazzo Kursaal di Grottammare. Dopo un anno di chiusura, dopo una gara pubblica avviata, sospesa e poi riaperta, adesso sembra essere la volta buona. La gestione del noto locale, nel punto più strategico della città sotto il profilo turistico, è stata assegnata ‘provvisoriamente’ in attesa dello svolgimento di tutte le procedure, all’unico concorrente, Andrea Madolini con la clausola ‘Per persona da nominare’. La base d’asta era stata stabilita dall’amministrazione comunale a 18 mila euro più Iva, che comprende anche l’impegno a prestare 300 ore annue all’apertura, alla pulizia e la chiusura dell’attiguo Museo dell’Illustrazione Contemporanea (MIC).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Kursaal, a buon fine la gara per la gestione del piano terra Notizie correlate Riapre il bando per i locali al piano terra della palazzina KursaalL’Amministrazione comunale di Grottammare ha disposto la riapertura della gara pubblica per la concessione dei locali situati al piano terra della... Concessione per il Kursaal, continua l’iter per la gestioneIl comune di Grottammare ha avviato la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dell’immobile situato al piano terra dello... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Palazzo Kursaal, a buon fine la gara per la gestione del piano terra; A Giulianova la presentazione del libro Ellis Island. L’isola delle lacrime e della speranza di Alvaro Pomante; Affidamento familiare e responsabilità condivise: convegno a Giulianova; Riapre il polo San Rocco. Spazio polifunzionale realizzato coi fondi Pnrr. GIULIANOVA / Seconda edizione di “Armonie Letterarie” Musica e parole si incontrano al Palazzo Kursaal Torna a maggio con la sua seconda edizione “Armonie Letterarie”, la rassegna promossa dal Conservatorio G. Braga di Teramo curata dalla prof.ssa Le - facebook.com facebook