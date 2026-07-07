Durante un intervento nel rione delle carceri, i Carabinieri hanno scoperto un bunker nascosto e sequestrato diverse armi, tra cui pistole e munizioni, oltre a droga. L’operazione è avvenuta nell’area considerata storicamente controllata dal clan Gionta. Non sono stati segnalati feriti o arresti durante il blitz.

Torre Annunziata, controlli nel rione delle carceri: scoperti bunker e sequestrate pistole, droga e munizioni. Blitz nell’ex roccaforte del clan Gionta. Controlli straordinari dei Carabinieri a Torre Annunziata, nel cosiddetto rione delle carceri, area in passato considerata una delle roccaforti del clan Gionta. L’operazione ha visto impegnati i militari della Compagnia di Torre Annunziata, del Nucleo Investigativo oplontino e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, impegnati in una vasta attività di monitoraggio del territorio. Scoperti due bunker tra i palazzoni del quartiere. Nel corso dei controlli, i militari hanno individuato due bunker nascosti tra gli edifici del cosiddetto “quadrilatero”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Bunker e armi a Torre Annunziata: blitz dei Carabinieri nel rione

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