A Torre Annunziata, i carabinieri hanno scoperto due bunker nascosti nella roccaforte di un clan criminale. Durante le operazioni, sono state sequestrate armi e munizioni. I militari hanno individuato i nascondigli all’interno di un complesso situato nel cuore dell’area controllata dai gruppi criminali, utilizzati probabilmente dai latitanti per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. La scoperta si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata nella zona.

Torre Annunziata, il controllo del territorio passa anche dai locali utilizzati dai latitanti per sfuggire alle forze dell’ordine. I carabinieri della Compagnia, del Nucleo investigativo oplontini e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno scovato due bunker tra i palazzoni del “quadrilatero” un tempo roccaforte del clan Gionta: il rione delle Carceri.All’interno vi hanno trovato un letto con lenzuola pronto all'uso e un televisore. Durante il servizio, i militari hanno sequestrato 4 pistole, 2 di queste a salve ma senza il tappo rosso. E, ancora, 195 proiettili di vario calibro, 2 caricatori per pistola, 92 grammi di marijuana, sostanza da taglio, una microcamera e un sistema DVR per tenere d’occhio i dintorni ed evitare sorprese. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Torre Annunziata, scovati due bunker nella roccaforte del clan Gionta. Sequestro di armi e munizioni

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Torre Annunziata: bunker nel rione delle Carceri, i controlli dei Carabinieri

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