Brozovic ha lasciato l’Al-Nassr dopo la scadenza del contratto. Fabrizio Romano ha chiarito che non ci sono ancora trattative ufficiali con l’Inter, definendo premature eventuali voci di un ritorno. Il centrocampista ex nerazzurro non ha ancora annunciato la sua prossima destinazione.

di Francesco Aliperta Brozovic, dopo la scadenza del contratto in Arabia, il futuro dell’ex regista nerazzurro è tutto da scrivere: le parole di Fabrizio Romano. Si è conclusa ufficialmente l’avventura di Marcelo Brozovic all’ Al-Nassr. Il centrocampista croato, giunto alla naturale scadenza del suo contratto, ha comunicato al club saudita la volontà di non proseguire il rapporto, ponendosi di fatto come uno dei pezzi più pregiati sul mercato degli svincolati. Le parole di Fabrizio Romano: smentita la pista Inter. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube. Romano ha voluto spegnere sul nascere le voci che vorrebbero un clamoroso ritorno del croato a Milano: «Brozovic ha confermato all’Al-Nassr di non rinnovare ed è libero sul mercato: si è messo sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Brozovic saluta l’Al-Nassr ma Fabrizio Romano smentisce subito le voci sull’Inter: «Discorsi prematuri»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Brozovic lascia l’Al Nassr: l’ex Inter è svincolato e torna sul mercato

Rabiot al Napoli, Sky frena: “Discorsi prematuri”. Ma non chiude la portaSky ha commentato che le trattative per portare Rabiot al Napoli sono ancora premature, anche se non sono state escluse del tutto.

Temi più discussi: Gila verso il Milan, Romano rilancia a DAZN: Ad inizio settimana si vuole stringere per evitare altri inserimenti; Brozovic lascia l’Al Nassr: l’ex Inter è svincolato e torna sul mercato; Altro che Milan, Francisco Trincao vola in Arabia: a un passo il sì all'Al Ahli.

Romano svela: C’è chi ha proposto la suggestione Brozovic-Inter: vi dico che…Marcelo Brozovic ha salutato l'Al Nassr. Ma quale futuro per lui? Ne parla Fabrizio Romano in un video su YouTube ... msn.com

Brozovic, ufficiale l'addio all'Al Nassr: apertura al ritorno in Serie AL'ex centrocampista dell'Inter è ufficialmente svincolato ed è pronto a rimettersi in gioco anche in Serie A. msn.com