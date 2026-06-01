Sky ha commentato che le trattative per portare Rabiot al Napoli sono ancora premature, anche se non sono state escluse del tutto. La pista rimane aperta, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o sviluppi concreti. La questione viene considerata ancora in fase di valutazione, senza indicazioni chiare sul futuro del centrocampista francese. La trattativa non ha ancora raggiunto una fase avanzata.

La suggestione di Adrien Rabiot al Napoli va presa con le pinze. A raffreddare gli entusiasmi è arrivato Luca Marchetti, che in collegamento con Sky Sport 24 ha rimesso la trattativa nella sua giusta dimensione: “ I discorsi per Rabiot al Napoli sono prematuri a oggi”, ha spiegato l’esperto di mercato. Una doccia fredda, ma non una chiusura. Perché Marchetti frena. Il giornalista non nega l’interesse: “ Il contatto c’è, la stima pure”, riconosce. Ma elenca i motivi della prudenza. Il primo è tecnico: “ Il centrocampo del Napoli è forte”, e dunque non è una priorità assoluta. Il secondo è di tempistica: “ È il 1° giugno, Rabiot e Allegri hanno un ottimo rapporto, ma l’allenatore tecnicamente non ha ancora nemmeno firmato”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rabiot al Napoli, Sky frena: “Discorsi prematuri”. Ma non chiude la porta

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