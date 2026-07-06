Brozovic lascia l’Al Nassr | l’ex Inter è svincolato e torna sul mercato

Marcelo Brozovic è diventato svincolato dopo aver lasciato l’Al Nassr. L’ex centrocampista dell’Inter è ora disponibile sul mercato senza un contratto in corso e gli agenti stanno cercando di proporlo a diversi club. Non ci sono accordi firmati e il giocatore può firmare con qualsiasi squadra. La sua situazione contrattuale consente a eventuali interessate di negoziare senza vincoli economici. Nessuna ufficializzazione di un nuovo ingaggio è ancora stata annunciata.

di Alberto Petrosilli Marcelo Brozovic è libero a parametro zero: gli agenti pronti a offrirlo ai club. L’ex Inter potrebbe tornare in Europa. Marcelo Brozovi? è ufficialmente un calciatore svincolato. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista croato ha risolto il proprio rapporto con l’ Al Nassr e da questo momento è libero sul mercato a parametro zero. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Per il classe 1992 si apre quindi una nuova fase della carriera. Dopo l’esperienza in Arabia Saudita, l’ex Inter è ora alla ricerca di una nuova destinazione e rappresenta una delle occasioni più interessanti tra i giocatori senza contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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