Flavio Briatore ha commentato pubblicamente che chi spende 70 euro per un gelato con foglia d’oro è un cretino. La gelateria Mokambo di Ruvo di Puglia ha risposto affermando di aver già ricevuto 150 prenotazioni e clienti da tutto il mondo. La discussione si è sviluppata dopo le dichiarazioni del noto imprenditore, senza ulteriori dettagli sulla conversazione o sulle motivazioni.

Dopo le parole di Flavio Briatore sul celebre gelato allo zafferano con foglia d'oro della Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia, arriva la replica del titolare Vincenzo Paparella. L'imprenditore, che insieme alla sorella Giuliana guida l'attività di famiglia, difende un progetto nato otto anni fa e diventato un richiamo internazionale. «Non è un gelato da esibire, ma un'esperienza gastronomica», spiega, invitando Briatore a visitare personalmente la gelateria prima di esprimere un giudizio. Briatore ha definito "cretino" chi spende 70 euro per un gelato con la foglia d'oro. Come ha accolto le sue parole?«Penso che Briatore non abbia semplicemente capito chi siamo. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Ruvo di Puglia, «Cretino chi paga 70 euro per un gelato con la foglia d'oro»: Briatore attacca la gelateria Mokambo. Poi la replica:«Abbiamo 150 prenotazioni e clienti da tutto il mondo»

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