Un cono gelato da 95 euro ha suscitato discussioni sul costo dell’enogastronomia di lusso. Flavio Briatore ha criticato duramente il prezzo, definendolo in modo negativo, mentre Vincenzo Paparella, co-titolare di una gelateria di Ruvo di Puglia, ha risposto alle sue affermazioni. La polemica si è sviluppata attraverso dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli su eventuali azioni legali o ripercussioni.

Un cono gelato da 95 euro è tornato ad accendere il dibattito sui prezzi dell’enogastronomia di lusso. Protagonisti dello scontro a distanza sono Flavio Briatore e Vincenzo Paparella, co-titolare della storica gelateria Mokambo di Ruvo di Puglia. La polemica è riesplosa dopo la nuova diffusione sui social di un intervento televisivo dell’imprenditore, che aveva ironizzato sul costo della specialità pugliese. Il video, però, non è recente: risale al 5 agosto 2024, quando il prodotto costava 70 euro e Briatore intervenne a Pomeriggio Cinque Estate. “Una pizza Margherita costa tra i 15€ e i 18€. Chi vuole la pizza col caviale paga per il giusto che sia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Cretino chi…”. Flavio Briatore si scaglia contro il gelato dal prezzo stellare: è polemica

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