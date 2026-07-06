Mondiali 2026 Brasile eliminato? Colpa di un gatto I tifosi ne sono convinti

Durante la conferenza stampa dei Mondiali in Qatar, un addetto stampa brasiliano afferrò un gatto sul tavolo e lo scagliò a terra. I tifosi brasiliani credono che questa scena abbia influito sulla loro eliminazione ai Mondiali del 2026. La vicenda è stata ricordata come un episodio simbolico della disfatta della nazionale, anche se non ci sono prove che il gesto abbia avuto conseguenze dirette sui risultati sportivi.

Quattro anni e mezzo fa, durante i Mondiali in Qatar, l'addetto stampa della nazionale brasiliana, Vinicius Rodrigues, afferrò un gatto sul tavolo della conferenza stampa di Vinicius Jr e lo scagliò a terra. Un'azione che, secondo i tifosi della Seleçao, costò alla propria nazionale l'eliminazione dalla Coppa del Mondo 2022. Infatti, al turno successivo, giocatosi quattro giorni dopo quell'episodio, la Croazia eliminò il Brasile ai calci di rigori. Ora, dopo 1274 giorni, per i sudamericani è arrivata un'altra eliminazione - questa volta per mano della Norvegia agli ottavi di finale -, e alcuni tifosi sono tornati a parlare di quel gatto. "Da quando abbiamo maltrattato quel gatto, le cose sono precipitate", scrive una certa Helena sotto un post del quotidiano nazionale O Globo, raccogliendo moltissimi like. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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BRASILE FUORI PER COLPA DI ANCELOTTI

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