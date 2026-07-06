Il flop del Brasile ai Mondiali 2026 | Ancelotti e la maledizione europea

Da calcionews24.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Brasile non è riuscito a superare le fasi iniziali dei Mondiali 2026. Nonostante l’intervento di un tecnico italiano, la squadra ha continuato a mostrare difficoltà. La delusione tra i tifosi è elevata. Il commissario tecnico ha dichiarato di voler guardare avanti, senza ulteriori commenti sulle cause del risultato.

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Il Brasile sembra una nazionale fuori tempo: neanche il Commissario tecnico italiano è riuscito a risollevarla. La delusione in patria è enorme, ma Carlo Ancelotti prova a guardare avanti con la sua consueta lucidità. Al termine della bruciante sconfitta per 1-2 contro la Norvegia, che ha condannato i sudamericani all’uscita dal Mondiale, il commissario tecnico della Seleção cerca di tracciare la rotta: “ Questa sconfitta segna l’inizio di un nuovo ciclo “. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Per il Brasile, che sognava l’agognata sesta stella pur non avendo i mezzi tecnici di un tempo, l’eliminazione agli ottavi di finale è un boccone amarissimo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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