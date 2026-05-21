Durante un intervento al Tg1, Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, ha dichiarato che suo figlio è innocente e che non ha ucciso Chiara Poggi. Andrea Sempio è indagato per il delitto avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, che ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario. La famiglia Sempio ha ribadito la convinzione della propria innocenza, mentre le indagini continuano a proseguire nel tentativo di chiarire la vicenda. La posizione di Giuseppe Sempio è stata resa pubblica attraverso la televisione.

Il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, sostiene l’innocenza del figlio, indagato per il delitto di Garlasco del 13 agosto 2007 e quindi per l’omicidio di Chiara Poggi. “Siamo forti per l’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene, solo l’innocenza di mio figlio che non c’entra niente. Ripeto, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata. Di chi? Non lo posso sapere”, ha detto l’uomo in uno spezzone, rilanciato sui social del Tg1, dell’intervista rilasciata in esclusiva al telegiornale che andrà in onda alle 13.30. Sempio: “Non ho ammazzato Chiara Poggi”. Il 38enne di Vigevano si è sempre dichiarato innocente. Di recente, in un’intervista esclusiva concessa a “Quarto Grado”, ha ribadito la propria estraneità ai fatti affermando: “Non ho commesso l’omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, il padre di Sempio al Tg1: “Mio figlio innocente, non ha ucciso Chiara Poggi”

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