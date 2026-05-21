Il padre di Andrea Sempio ha affermato in un'intervista al Tg1 che suo figlio è innocente e che non ha ucciso Chiara Poggi. Ha dichiarato che loro sono convinti di questa versione e ha definito l'episodio come una vigliaccata. La famiglia Sempio ribadisce la loro fiducia nella posizione di Andrea e respinge le accuse mosse contro di lui. La vicenda giudiziaria continua con indagini in corso e processi in atto.

«Andrea è innocente, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. E noi siamo forti su questo. È stata una vigliaccata». Parla al Tg1 delle 13.30 il padre di Andrea Sempio che urla l’innocenza del figlio. Le mosse della difesa Intanto sono attese a breve, già per domani, le prime consulenze effettuate dalla difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nell'inchiesta che la Procura di Pavia ha chiuso lo scorso 7 maggio. Come hanno riferito i legali del 38enne, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, le relazioni degli accertamenti di parte verranno depositate entro i termini di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione dell'indagine come prevede il codice. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, il padre di Andrea Sempio al Tg1: «Mio figlio è innocente, non ha ucciso Chiara Poggi. È stata una vigliaccata»

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Garlasco, Andrea Sempio sotto choc: Non ho ucciso Chiara - Vita in diretta 01/05/2026

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