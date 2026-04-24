Dopo tre giorni di discussioni, la Camera ha approvato definitivamente il decreto Sicurezza, trasformandolo in legge. La votazione ha concluso il percorso parlamentare del provvedimento, che era stato presentato dal governo a febbraio. Durante le sessioni, le opposizioni hanno intonato “Bella ciao”, mentre alcuni esponenti della maggioranza hanno risposto cantando l’inno d’Italia, con tutti i presenti che si sono uniti alle melodie.

Dopo una maratona di tre giorni, l’Aula della Camera ha convertito definitivamente in legge il nuovo decreto Sicurezza del governo, varato a febbraio dal Consiglio dei ministri. L’ok finale (con 162 sì e 102 no) è arrivato a mezzogiorno di venerdì, nel penultimo giorno utile per la conversione. Il provvedimento però è stato immediatamente corretto con un nuovo decreto-legge: durante l’esame al Senato, infatti, è stato introdotto il contestatissimo articolo 30-bis sul “bonus” agli avvocati che ottengono il rimpatrio assistito per i migranti, a cui il Quirinale si è opposto minacciando di non firmare il testo. Così, non essendoci più il tempo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Decreto Sicurezza, la Camera approva: è legge. Opposizioni cantano “Bella ciao”, poi la destra intona l’inno d’Italia e tutti si accodano

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