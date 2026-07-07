Un uomo condannato a sei anni di carcere per omicidio, mentre le imputazioni per altri due coinvolti sono state prescritte. La sentenza riguarda un episodio avvenuto diversi anni fa. Il giudice ha riconosciuto la condanna in via definitiva per uno degli imputati, mentre per gli altri due non si procederà più a causa della prescrizione. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sui nomi coinvolti è stato reso noto.

AGI - Sei anni di carcere in continuazione con un'altra condanna per Lauro Azzolini e prescrizione per Renato Curcio e Mario Moretti. È la sentenza pronunciata dai giudici di Alessandria nei confronti dei tre imputati per l' omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso ucciso il 5 giugno 1975 durante il blitz per la liberazione dell' imprenditore Vittorio Vallarino Gancia. La prescrizione, secondo quanto riferito da fonti legali, si spiega col fatto che agli ex capi delle Br è stato riconosciuto il ' concorso anomalo ' nel reato di omicidio commesso da Azzolini che si realizza quando si verifica un evento peggiore di quello voluto dal concorrente, in questo caso da Moretti e Curcio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Br: omicidio D'Alfonso, 6 anni a Azzolini; prescrizione per Curcio e Moretti

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