Il processo sulla sparatoria alla Cascina Spiotta si è concluso con una condanna a sei anni di reclusione per Lauro Azzolini. La prescrizione è stata riconosciuta per gli imputati Curcio e Moretti. L’evento risale a circa cinquant’anni fa e rappresenta uno dei momenti più noti degli anni di piombo. La sentenza definitiva si è pronunciata dopo anni di procedimento giudiziario.

A cinquant’anni da uno degli episodi simbolo degli anni di piombo si chiude il processo sulla sparatoria della Cascina Spiotta, nelle campagne dell’Alessandrino, costata la vita all’appuntato dei carabinieri Giovanni D’Alfonso durante il blitz che il 5 giugno 1975 portò alla liberazione dell’imprenditore Vittorio Gancia, sequestrato il giorno precedente dalle Brigate Rosse. La Corte d’Assise di Alessandria ha condannato l’ex brigatista Lauro Azzolini a sei anni di reclusione, pena che sarà eseguita in continuazione con quella inflitta dalla Corte d’Assise di Roma il 24 gennaio 1983 per il sequestro Moro e l’eccidio di via Fani. Per Renato Curcio e Mario Moretti, invece, il procedimento si è concluso con una dichiarazione di prescrizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Processo Cascina Spiotta, sei anni a Lauro Azzolini. Prescrizione per Curcio e Moretti

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19/06- Processo Cascina Spiotta: il pm chiede l'ergastolo per Curcio, Moretti e 21 anni per Azzolini

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