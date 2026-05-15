Colleferro Nella Biblioteca Comunale Riccardo Morandi cerimonia di consegna delle Borse di Studio del Rotary Club
Nella Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro si è tenuta una cerimonia di consegna delle Borse di Studio promosse dal Rotary Club. L’evento si è svolto nel pomeriggio di mercoledì, con la partecipazione di studenti e rappresentanti dell’associazione. Durante l’incontro, sono state consegnate le borse a giovani meritevoli, con l’obiettivo di sostenere il percorso scolastico dei destinatari. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera formale e raccolta, all’interno di uno spazio dedicato alla cultura e all’istruzione.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Nella splendida cornice della Biblioteca “Riccardo Morandi” di Colleferro si è svolta, nel pomeriggio di Mercoledì L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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