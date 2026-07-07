Borsa | Asia in rosso crolla Samsung

Le borse in Asia e nell’area Pacifico sono scese oggi, con le azioni di Samsung che hanno perso oltre il 10%. Le vendite si sono concentrate sui settori dei semiconduttori e dei dispositivi informatici, a causa di timori sulla disponibilità di memorie fino al 2027. La perdita di Samsung ha contribuito a una giornata negativa per le principali piazze della regione.

Seduta difficile per le principali borse di Asia e Pacifico, colpite dalle vendite sui produttori di semiconduttori e di apparecchi informatici. In particolare i timori sulle forniture di memorie da qui al 2027 hanno fatto crollare Samsung (-10,27%) sulla piazza di Seul. Il listino coreano, arrivato a perdere fino all’8%, è stato anche sospeso per 20 minuti, per chiudere poi con un calo del 4,91%. E’ andata un po’ meglio a Tokyo (-2,12%), Taiwan (-2,31%) e soprattutto a Sidney (-0,31%). Ancora aperte Hong Kong (-0,77%), Shanghai (-1,56%), Mumbai (+0,46%) e Singapore (+0,99%), che si muovono in controtendenza. Negativi i future sull’Europa, in rialzo quelli sul Dow Jones e in rosso quelli sul Nasdaq a New York. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Borse in rosso, ondata di vendite sul tech. Cosa sta succedendo Lanalisi di Daniele Manca

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