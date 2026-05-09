Chip il rally mondiale con l’Asia al centro | per Samsung e SK Hynix utili da record

Il mercato globale dei chip sta vivendo un momento di forte crescita, con particolare attenzione all’Asia, e più specificamente alla Corea del Sud. Le aziende di semiconduttori stanno registrando utili record, trainate dall’espansione dell’intelligenza artificiale e dalla domanda crescente di componenti elettronici. Questo incremento si traduce in risultati finanziari significativi per alcuni dei principali produttori, mentre il settore continua a espandersi a livello mondiale.

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L’intelligenza artificiale sta facendo sempre più ricchi i produttori di chip e sta per ora generando una profonda ricaduta in termini industriali prima ancora che nel settore dei servizi: il volo del settore asiatico dei semiconduttori, e della Corea del Sud in particolare, parla chiaro. In un mese SK Hynix, produttore di memorie sudcoreano, guadagna il 65% in borsa e la rivale Samsung, unica azienda a sorpassarla nella produzione di questo settore, il 27,5%. Il risultato? Il Kospi, l’indice di Seul, sale del 28% in un mese e del 48% dal flesso di fine marzo. In un anno, da maggio 2025, quando le borse iniziavano a riprendersi dalla batosta daziaria imposta dal presidente Usa Donald Trump, il guadagno è stato mostruoso: +191% per la borsa più dinamica del mondo, con al centro i due maxi-player in questione.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Chip, il rally mondiale con l’Asia al centro: per Samsung e SK Hynix utili da record ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate NVIDIA riattiva la RTX 3060: Samsung riparte con chip a 8 nmLa crisi della domanda di intelligenza artificiale sta costringendo NVIDIA a una mossa tattica: il riavvio della produzione della GeForce RTX 3060 in... Dimarco punta in alto! Record su record con l’Inter, ora vuole prendersi anche il Mondiale con l’ItaliaKostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto Calciomercato Inter, scout nerazzurri in...