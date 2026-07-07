Bonus stabilizzazione giovani a chi spetta l' incentivo fino a 500 euro al mese? Regole e date INPS

Contributi azzerati per due anni, fino a 500 euro al mese, ai datori di lavoro privati che tra sabato 1° agosto e giovedì 31 dicembre 2026 trasformano a tempo indeterminato il contratto a termine di un giovane under 35: con la circolare n. 72 del 3 luglio l'INPS ha fornito le prime istruzioni sull'incentivo alla stabilizzazione previsto dal decreto Lavoro 2026. Non è un bonus in busta paga, ma per chi lavora con un contratto a termine può fare la differenza tra un rinnovo e un posto stabile. Ecco come funziona, chi riguarda e quando si potrà fare domanda. Come funziona l'esonero L'agevolazione, prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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