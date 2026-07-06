Incentivo stabilizzazione giovani | la circolare INPS sul bonus assunzioni under 35 Come funziona l’esonero per i datori privati

L’INPS ha pubblicato la circolare numero 72 del 3 luglio 2026 che spiega come funziona il bonus assunzioni under 35. L’agevolazione, prevista dal decreto Lavoro, permette ai datori di lavoro privati di ottenere uno sgravio sui costi di assunzione di giovani sotto i 35 anni. La circolare fornisce dettagli operativi e le modalità per accedere all’incentivo.

L’INPS ha diffuso le istruzioni operative per accedere al nuovo incentivo dedicato all’occupazione giovanile. La circolare numero 72 del 3 luglio 2026 chiarisce ogni aspetto dell’agevolazione introdotta dal decreto Lavoro, offrendo ai datori di lavoro un quadro preciso per ottenere lo sgravio. Il beneficio si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, a prescindere dal fatto che assumano o meno la qualifica di imprenditori. Resta invece esclusa per intero la pubblica amministrazione. Sul fronte dei dipendenti, l’incentivo spetta per le stabilizzazioni di lavoratori che, alla data della trasformazione... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su INPS.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Assunzioni under 35: come funziona lo sgravio InpsDal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026, le aziende che assumono giovani under 35 beneficiano di uno sgravio totale sui contributi previdenziali...

Bonus Inps 2026 per giovani, donne e Zes: quali sono i requisiti e come inviare la domanda di esonero contributivoL’Inps ha aperto le procedure online per richiedere gli esoneri contributivi al 100% previsti dal decreto Primo Maggio.

Temi più discussi: Incentivo stabilizzazione giovani: requisiti per lo sgravio totale; Bonus stabilizzazione under 35 Decreto Lavoro: la domanda INPS; Salario giusto: la legge di conversione del decreto lavoro 2026 - DB; Progetto Marche Giovani Incentivi fino a 50.000 euro per l'assunzione e la stabilizzazione di giovani talenti.

Stabilizzazione dei giovani under 35: guida completa al nuovo esonero contributivoCon la circolare n. 72 del 3 luglio 2026 l'INPS fornisce le prime istruzioni operative sul nuovo incentivo alla stabilizzazione introdotto dall'art. ipsoa.it

Il nuovo incentivo all'occupazione previsto dal decreto lavoro è pronto a partire: l'esonero per le nuove stabilizzazioni contrattuali sarà subito operativo. La portata dell'agevolazione si allarga e non serve più l'autorizzazione UE - Leggi e prassi /… x.com

Incentivo stabilizzazione giovani: requisiti per lo sgravio totaleCon la circolare n. 72 del 2026 l'INPS illustra la disciplina dell'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro introdotto dall'art. 4 ... ipsoa.it