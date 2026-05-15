Bonus giovani donne e Zes 2026 | arrivano le istruzioni Inps chi può ottenere fino a 800 euro

L’Inps ha diffuso le prime istruzioni operative relative ai bonus destinati a giovani, donne e Zes per il 2026. Sono stati aggiornati gli importi, i requisiti e le categorie di lavoratori che possono accedere agli incentivi. Le nuove indicazioni riguardano le modalità di richiesta e le condizioni necessarie per ottenere i contributi, che prevedono un massimo di 800 euro. Le istruzioni forniscono dettagli sui criteri di ammissione e sulla documentazione richiesta.

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Pubblicate le prime indicazioni operative sugli incentivi per le assunzioni: cambiano importi, requisiti e categorie coinvolte. Arrivano le prime istruzioni operative dell’ Inps sui nuovi bonus assunzioni 2026 destinati a giovani, donne e lavoratori nelle aree Zes. Le misure, molto attese da imprese e lavoratori, puntano a favorire i contratti a tempo indeterminato attraverso un forte alleggerimento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Ma attenzione: gli incentivi non riguarderanno tutti indistintamente e in alcuni casi gli sgravi potranno arrivare fino a 800 euro al mese. L’Inps ha pubblicato tre circolari con cui chiarisce i primi aspetti applicativi delle nuove agevolazioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bonus giovani, donne e Zes 2026: arrivano le istruzioni Inps, chi può ottenere fino a 800 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bonus Giovani Under 35 cancellato nel 2026: stop ai 500 euro al mese Sullo stesso argomento Bonus Giovani, Donne e ZES: le istruzioni dell'Inps ottenere gli sgravi sulle assunzioniRoma, 15 maggio 2026 – Il pacchetto lavoro del 2026 passa dalla norma all’attuazione. INPS: istruzioni per i bonus 2026 su Giovani, Donne e ZES Unica? Domande chiave Come si ottiene il massimale di 800 euro per le donne? Quali requisiti servono per non perdere l'esonero contributivo INPS? Chi può... Sempre meno aziende assumono con i bonus giovani, donne e Zes: le attivazioni agevolate sono scese da 2,4 milioni nel 2023 a 733 mila nel 2025. Le balle di #Meloni al supermercato x.com Bonus assunzioni 2026, dall’INPS le istruzioni sugli incentivi per giovani, donne e ZESL’INPS pubblica le istruzioni sui bonus assunzioni 2026 per giovani, donne e ZES: requisiti, importi e durata degli incentivi. lavoroediritti.com INPS: bonus assunzioni per giovani, donne e ZES per favorire l’occupazione stabile(Teleborsa) - Con tre circolari pubblicate oggi, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative sui nuovi esoneri contributivi previsti dal decreto-legge n. 62/2026, finalizzati a incentivare l’occupaz ... finanza.repubblica.it