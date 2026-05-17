Bonus Zes come richiederlo | le istruzioni Inps per l'assunzione di donne e giovani under 35

L’Inps ha pubblicato le istruzioni su come richiedere il bonus Zes, un incentivo che permette alle imprese di ottenere un’esenzione totale dai contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne e persone over 35 nelle aree del Sud. I dettagli riguardano le modalità di presentazione della domanda e i requisiti necessari per usufruire degli sgravi. La misura, valida fino al 2026, mira a incentivare l’occupazione in queste categorie e nelle zone interessate.

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